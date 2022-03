Praat mee in gloednieuwe Facebook-groep 'Nieuws uit Haarlemmermeer'

Goed nieuws: de gloednieuwe Facebook-groep 'Nieuws uit Haarlemmermeer' is live. NH Nieuws plaatst hier berichten en nodigt inwoners en andere belangstellenden uit om nieuws uit deze regio te delen. Lid worden kan via deze link .

Groot nieuws, klein nieuws, triest nieuws, mooi nieuws. Nieuws van en óver inwoners van deze regio. In onze ogen een kans voor Haarlemmermeerders om onderdeel te worden van de nieuwsvoorziening.

De groep wordt beheerd door de Haarlemmermeerse redactie van regionale omroep NH Nieuws. NH Nieuws plaatst berichten en nodigt inwoners en andere belangstellenden uit om nieuws uit deze regio te delen. Het doel is om een platform te creëren waarop mensen met dezelfde interesse en nieuwsgierigheid terecht kunnen om met elkaar te kunnen spreken en discussiëren.

Van Zwanenburg tot Buitenkaag

Haarlemmermeer heeft sinds kort ook een aparte plek op de website van NH Nieuws. Op dit regioplatform verschijnen dagelijks verhalen uit de regio. Van groot nieuws, klein nieuws, triest nieuws tot mooi nieuws. Nieuws van en óver inwoners van deze regio.

Zo maakten wij gisteren dit verhaal over hoe Cruquianen een oud kantoorpand verbouwen voor de opvang van 200 gevluchte Oekraïners. Eerder maakten een verhaal over kleine dorpen in Haarlemmermeer die zich niet gehoord voelen en deden wij verslag over hoe Rijsenhout naar perspectief snakt door de reservering van de Tweede Kaagbaan.