Melding over bomenkap pas na jaar beantwoord: zorgen over snelheid gemeente

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil weten hoe snel de gemeente meldingen van Amsterdammers afhandelt. Aanleiding is een melding over bomenkap die pas een jaar later, toen de bomen al waren gekapt, werd beantwoord.

De partij is bezorgd dat dit vaker gebeurd en wil weten wat de gemiddelde termijn is waarop een melding wordt afgehandeld. Ook vraagt de partij zich af hoe vaak er tevreden en hoe vaak er ontevreden door Amsterdammers wordt gereageerd naar aanleiding van de afhandeling van een melding.

Aanleiding voor de vragen is een betrokken burger die op 26 maart 2021 bij de gemeente een melding deed van bomenkap door een ontwikkelaar. Op dat moment was de bomenkap al gaande, terwijl niet duidelijk was of de ontwikkelaar daarvoor een vergunning had. De vragensteller verzocht daarom handhaving om de situatie te komen bekijken.

Een jaar later, op 29 maart 2022, werd de melding pas beantwoord. Volgens de Partij voor de Dieren werd in de reactie gesteld dat de melding 'buiten beeld' was geraakt en dat daardoor niet kon worden ingeschat of het probleem zich nog voordeed. Gevraagd werd om een nieuwe melding te doen als het probleem nog actueel was.