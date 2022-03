Provinciaal eigendom in Hoorn, Medemblik en Haarlem moet opvang bieden aan statushouders

De provincie wil statushouders en spoedzoekers mogelijk onderbrengen in eigen vastgoed. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar locaties in Hoorn, Haarlem en Medemblik. Daarmee wil de provincie een bijdrage leveren aan het nijpende tekort aan verblijfplaatsen.

De provincie Noord-Holland onderzoekt daarom hoe ze met haar eigen vastgoed een bijdrage kan leveren aan het woningtekort. De komende weken gaat de provincie een aantal locaties bekijken in de gemeenten Hoorn, Medemblik en Haarlem, waar statushouders en spoedzoekers tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Om welke locaties het gaat, is nog niet duidelijk.

Vorig jaar verdubbelde de taakstelling voor het huisvesten van statushouders in Noord-Holland. Volgens veel gemeenten een onmogelijke opdracht. Onder meer in West-Friesland werd daarom aan de bel getrokken bij de toenmalige staatssecretaris.

