NS-baas Marjan Rintel wordt nieuwe topvrouw KLM

NS-directeur Marjan Rintel volgt Pieter Elbers op als president-directeur van KLM. Haar voordracht is door het hoogste orgaan van Air France-KLM goedgekeurd. Als ook de aandeelhouders de benoeming goedkeuren, neemt Rintel de leiding van KLM vanaf 1 juli over.

KLM maakte in januari bekend dat het contract van de huidige topman, Pieter Elbers, niet opnieuw verlengd zou worden. Daarop startte het personeel van de maatschappij een petitie voor de populaire topman, in de hoop de directie van het Frans-Nederlandse concern op andere gedachten te brengen.

Rintel: "Ik vind het een eer om terug te keren naar KLM en het stokje over te nemen van Pieter. Zijn dertigjarige staat van dienst is indrukwekkend. Onder Pieters leiding heeft KLM de weg omhoog gevonden en die koers zal ik voortzetten."

Voordat ze bij de Nederlandse Spoorwegen aan de slag ging, werkte Rintel van 1999 tot 2014 al bij KLM. In 2020 werd ze president-directeur van de NS.

