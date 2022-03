Vanavond code geel wegens sneeuw en gladheid

Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid door winterse buien. De weerswaarschuwing is in Noord-Holland vanaf 20.00 uur van kracht. Weggebruikers wordt geadviseerd het rijgedrag aan te passen.

Vanaf het begin van de middag kunnen winterse buien op de Waddeneilanden al voor plaatselijke gladheid zorgen. Later in de middag trekt de sneeuwval over het noordoosten. In de avond breiden de sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land.

In de nacht van donderdag op vrijdag daalt de temperatuur tot rond of net onder het vriespunt, meldt Weeronline. Vrijdag kan in de ochtend in het zuiden nog wat (natte) sneeuw vallen. In de nacht van zaterdag klaart het geleidelijk op.