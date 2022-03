Hertelling in Heemstede afgerond: geen wijziging in zetelverdeling

De uitkomst van de hertelling van de stemmen dat vandaag werd gehouden in Heemstede is bekend. De hertelling leidt niet tot een wijziging in de zetelverdeling . Daarmee blijft het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen onveranderd en komt Samen Sterk Heemstede (SSH) niet in de nieuwe gemeenteraad. Het was de eerste hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede ooit.

"Alle twijfel is weggenomen. Het is duidelijk, en zo hoort het ook", laat Eric Geels, lijsttrekker van SSH, weten aan mediapartner Haarlem 105. "Het is goed zo, dit boek is dicht. Ik zal de politiek in Heemstede nu vanaf de zijkant volgen."

Naar aanleiding van de uitslag van vorige week vroeg Geels een hertelling van de stemmen aan. Dit deed hij omdat hij twijfelde over de betrouwbaarheid van de uitslag en omdat hij met een verschil van 13 stemmen net naast een restzetel greep. In het raadhuis werd in het openbaar alle stempassen en stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen herteld.

Volgens burgemeester Astrid Nienhuis was het erg belangrijk dat dit is gebeurd. “Nu de vraag is gesteld of de uitslag van de verkiezingen wel klopt, is het zeer verstandig om alle twijfel weg te nemen en tot hertelling over te gaan.”

Geen wijzigingen

Uiteindelijk heeft de hertelling gezorgd voor bijna geen wijzigingen in het aantal stemmen, vooral tussen de kandidaten binnen een en dezelfde partij. Het totaal percentage veranderingen op partijniveau is 0,16 procent. De hertelling heeft daardoor niet geleid tot een wijziging in de zetelverdeling over de partijen of de kandidaten.

De nieuwe raad wordt op donderdag 31 maart geïnstalleerd.