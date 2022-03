Bewoners van 't Landje moeten 150 meter verhuizen: "Zo'n klein stukje, je vraagt je af waarom dit moet"

De veertig bewoners van 't Landje, een vrijplaats in het Westelijk Havengebied, moeten voor 1 april verhuizen. Ondanks dat de stadsnomaden het wel gewend zijn om te verhuizen en het nieuwe terrein maar 150 meter verder op is, kijken ze tegen de verhuizing op.

Veel van de bewoners zijn druk bezig met de verhuizing, daarbij worden tractors en auto's ingezet. Bewoner Maarten is bijna klaar met het verplaatsen van zijn carvan: "We wisten vanaf het begin al dat dit terrein tijdelijk zou zijn en dat dit moment ging komen. Dat de nieuwe plek zo dichtbij zou zijn, had ik niet verwacht. "

Toch stressvol

Ook al is het maar 150 meter, het blijft een verhuizing waar het een en ander bij komt kijken, vertelt Maarten: "Elke verhuizing levert stress op en daar zijn mensen niet blij mee. We hebben dingen opgebouwd en dat moeten we nu weer afbreken, dat is zonde. Vooral omdat het maar zo'n klein stukje verder op is, vraag je je af waarom dit moet."