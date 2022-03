Hiddema weg bij FvD na keuze om toespraak president Zelensky niet bij te wonen

Theo Hiddema, Eerste Kamerlid voor Forum van Democratie (FvD), is opgestapt uit de partij. De reden is dat Forum bij de toespraak van de Oekraïense president Zelenski aan de Tweede Kamer niet aanwezig gaat zijn. Naast Hiddema is ook Eerste Kamerlid Paul Frentrop opgestapt.

Hiddema laat in een reactie weten dat hij vindt dat de fractie van de Tweede Kamer wél aanwezig moet zijn bij de toespraak. Hij had dat samen met zijn collega ook aangegeven, maar de fractie besloot hier anders over. De afsplitsing van de partij kwam voor de Kamerfractie als een verrassing.

Hiddema blijft wel in de Eerste Kamer, maar maakt niet langer deel uit van de fractie van de FvD. Met het opstappen van het tweetal heeft de partij nog één zetel. In de Eerste Kamer blijft Hiddema wel samenwerken met de fractie van Forum, zo valt te lezen in de verklaring.