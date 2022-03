Kinderen genieten van eerste kermis van het seizoen in Wieringerwerf: "Mijn geld is nu al op"

Het is wel weer even wennen voor kermisexploitant Johan Blokker. "Alles moet weer op gang gezet worden", vertelt hij dan ook. Na twee jaar kunnen zijn collega's en hij weer zonder restricties langs een hoop kermissen in Noord-Holland.

Spannend

De botsauto's en zweefmolen zijn de populaire attracties in Wieringerwerf. Tientallen kinderen staan er voor in de rij. Maar ze zijn niet allemaal even populair. "Ik ga niet in het reuzenrad, want daar ben ik bang voor", vertelt een jonge bezoeker. Een andere bezoeker is meer een durfal, maar heeft achteraf toch een beetje spijt. "Ik ben al in de vliegtuigjes geweest, maar het ging harder dan ik dacht."