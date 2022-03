Oeps: Huizen vergeet lintjes aan te vragen voor vertrekkende raadsleden

Voor de nieuwe gemeenteraad wordt ingewijd, moet er eerst nog afscheid worden genomen van de 'oude' raad. Dat gebeurde gisteravond wel degelijk in Huizen, maar het ging niet helemaal volgens plan. De lintjes die normaliter worden uitgereikt aan raadsleden met een lange staat van dienst ontbraken. Door een foutje van de gemeente.

Als een raadsleden meer dan twaalf jaar in de raad hebben gezeten, komen zij volgens de wet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Dit lintje wordt aangeboden tijdens de laatste raadsvergadering van het raadslid. Maar in Huizen kreeg er deze keer helemaal niemand een onderscheiding.

De lintjes waren namelijk te laat aangevraagd, bleek gisteravond. Dus voorlopig bleven de raadsleden die de lintjes toekomen nog met lege handen achter. Pijnlijk voor Jessica Prins van de VVD en Monica Lemmens van GroenLinks, die maar liefst twintig jaar in de raad hebben gezeten.

Excuses

Aan het einde van de raadsvergadering speelde burgemeester Niek Meijer open kaart. "Het systeem is veranderd en dat is door ons gemist", aldus Meijer. "Ik kan het niet platter maken. Ik ben daarvoor verantwoordelijk en u mag mij hierop aanspreken."

De burgemeester had de raadsleden van tevoren al gebeld om de situatie uit te leggen en spijt te betuigen.

Wanneer de twee raadsleden wel hun lintje ontvangen is nog niet duidelijk, maar Burgemeester Meijer zet alles op alles op zijn fout recht te trekken. "U kunt er verzekerd van zijn dat ik dat dit jaar en op korte termijn repareer."