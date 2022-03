Gratis diner om tekort aan horecapersoneel op te lossen: "We hebben wel 30 man nodig"

Er is een schreeuwend tekort aan horecapersoneel en dat merken ze ook bij strandpaviljoen Nautilus in Egmond aan Zee. Om nieuwe collega's te vinden wordt alles uit de kast getrokken. Zo wordt er een gratis diner geserveerd waarbij potentiële kandidaten zelf moeten bedienen. "Op die manier hopen we ze enthousiast te maken voor het vak."

Nu het terrasseizoen voor de deur staat, is het vinden van nieuw personeel hard nodig. Bij strandpaviljoen Nautilus zoeken ze wel dertig oproepkrachten. Tijdens de coronacrisis is het volgens Stephan van der Eng van Nautilus gelukt om de vaste krachten in dienst te houden. De oproepkrachten gingen echter op zoek naar ander werk.

"Door de lockdowns zijn we erg lang dicht geweest en hadden we niks te bieden", vertelt Van der Eng aan NH Nieuws. "Dan zoeken mensen ander werk, ook bijvoorbeeld bij de GGD waar er veel werk was. Zo kwam ik een oud-collega tegen toen ik me heb laten vaccineren."

Koninklijke Horeca Nederland

Niet alleen in Egmond aan Zee is er dringend behoefte aan horecapersoneel, in heel Nederland speelt het probleem. Koninklijke Horeca Nederland startte vorig jaar zelfs een campagne om het tekort op te lossen. Volgens de vakvereniging was er voor de coronacrisis al een tekort van 40.000 mensen.

"Een deel van de medewerkers heeft lang moeten wachten tot ze weer aan het werk konden. Ook zijn veel mensen uitgestroomd naar andere sectoren, die krijg je niet zo snel meer terug. KHN denkt dat het perspectief voor horecapersoneel na de coronacrisis weer goed zal zijn. De vraag bij onze gasten is immers niet weg maar door de coronacrisis hebben veel horecaondernemers afscheid moeten nemen van hun personeel."

Diner

En dus moet er op creatieve manieren gezocht worden naar nieuw personeel. Zo werd er op Texel een aantal jaar geleden al eens een koksopleiding geopend waarbij studenten in een jaar klaargestoomd worden voor een baan in de horeca. Voor de studenten werden zelfs flexwoningen gebouwd.

Bij strandpaviljoen Nautilus aan Zee pakken ze het anders aan. Daar bieden ze toekomstige collega's een diner aan. "Voorwaarde is wel dat ze zelf aan de slag gaan. Zo leren we ze meteen hoe het is om in een restaurant te werken en hopen we dat ze de smaak te pakken krijgen."

Om nieuw personeel te werven werden er vandaag flyers uitgedeeld bij OSG Willem Blaeu in Alkmaar (tekst loopt door onder de video)