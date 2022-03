Krappe arbeidsmarkt kan droombaan opleveren: "Normaal worden deze vacatures snel ingevuld"

Bedrijven in Noord-Holland staan te springen om nieuw personeel. En dat betekent ook dat jij misschien wel kan solliciteren naar jouw droombaan. Zo zijn bijvoorbeeld veel restaurants nu op zoek naar chef-koks en in de evenementenbranche doen ze er alles aan om nieuwe en creatieve collega's binnen te halen.

ID&T organiseert circa zeventig evenementen per jaar. "We proberen nu mensen enthousiast te maken om bij ons te komen werken." Maar waar halen ze al deze potentiële collega's vandaan? "Dat is een goede vraag, we proberen ze overal vandaan te halen. We zijn nu een campagne gestart om barmedewerkers, medisch personeel, en beveiliging te vinden. En ook op social media proberen we mensen te vinden."

Net zoals vele andere grotere evenementen organisatoren moest ID&T door corona een groot deel van haar medewerkers ontslaan. Nu de festivalzomer eraan komt, roept ID&T iedereen op die ervaring op wil doen in de evenementenbranche om deze zomer bij hun te komen werken. "Het tekort aan personeel zagen we vorig jaar ook al en omdat je al twee jaar als branche niet goed kan functioneren, hebben veel mensen ergens anders al werk gevonden", legt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T uit.

Werken op een festival of een feest kan volgens Janmaat een leuke ervaring zijn als je jong bent. "Het is niet alleen voor de festivalbezoekers een feestje, ook voor de medewerkers op het festival zelf ook. Ook het salaris maken we aantrekkelijk. Het is hard werken, maar ook hard genieten."

"Al twee jaar lang wachten festivalbezoekers op een feest, maar als er een personeelstekort blijft dan kan het zo zijn dat de ervaring van feestende mensen minder wordt." Hoe minder personeel, hoe langer bezoekers bijvoorbeeld moeten wachten op hun biertje. "En dat willen we echt niet."

Veldhuizen denkt dat er in de coronatijd bij veel restaurant personeel ontslagen zijn. En deze personeelsleden moeten weer terug gevonden worden. "Daarnaast denk ik dat veel oud-horeca medewerkers geconfronteerd zijn met het feit hoe fijn het is om 's avonds lekker thuis te zitten. Zij willen niet meer werken in de horeca."

Het is volgens Veldhuizen zeldzaam dat er zoveel vacatures open staan. "Normaal worden deze vacatures snel ingevuld. Er is arbeidskrapte op het moment en dat komt gedeeltelijk door de coronatijd."

Bij een chef-kok denken mensen al snel aan een bekende namen zoals Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Herman den Blijker. Het is voor veel amateur koks een droombaan. Bij sterrenrestaurant Soigné in Bussum zijn ze ook op zoek naar een goeie sous-chef. "We zoeken een zelfstandig werkende kok, die verantwoordelijkheid wil dragen", legt eigenaar Frank Veldhuizen uit.

Angst dat er niemand gevonden wordt in de evenementenbranche is er volgens Rosanne Janmaat nog niet. Ze houden er wel alvast rekening mee. "We houden er natuurlijk rekening mee en we doen er nu echt alles aan om genoeg personeel te vinden. We hebben alternatieve scenario's klaarliggen, maar daar willen we nu nog even niet over nadenken."

Een leuk team met veel lol, dat is wat Frank Veldhuizen zijn toekomstige teamlid kan beloven. "We zijn één groot team. We knallen met z'n alle de dag door."