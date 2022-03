Einde XL-teststraat Schiphol in zicht: bijna miljoen bezoekers getest of geprikt

De GGD Kennemerland gaat op zoek naar een kleinere locatie die voor een langere tijd gebruikt kan worden. De gezondheidsorganisatie benadrukt dat er voorlopig nog geen einde komt aan testen en vaccineren, maar dat de behoefte aan een XL-locatie er niet meer is.

De XL-teststraat op Schiphol werd op 1 december 2020 in gebruik genomen. De opening van het vaccinatiepaviljoen volgde zes weken later. De test- en prikfaciliteiten worden volgens de GGD ook op de nieuwe locatie gecombineerd.

Streng testbeleid

De teststraat op het grote parkeerterrein was aanvankelijk niet bedoeld voor reizigers of werknemers van Schiphol. Na twee maanden kwam daar al verandering in, toen KLM de faciliteiten nodig had om aan het strenge testbeleid van de overheid te voldoen.

Testen in de terminal

Voor de opening op P4 was er in de zomer van 2020 ook korte tijd een teststraat in de terminal van Schiphol, maar die was alleen toegankelijk voor reizigers uit hoogrisicogebieden. Na een maand sloot die locatie alweer, vanwege een gebrek aan testcapaciteit.