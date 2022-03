Pieter Litjens op zoek naar 'logische nieuwe coalitie' voor Haarlemmermeer

Oud-burgemeester, oud-wethouder en voormalig Tweede Kamerlid Pieter Litjens is aangesteld als (in)formateur in Haarlemmermeer. Hij zal op korte termijn op zoek gaan naar 'een logische nieuwe coalitie', zo meldt Jurgen Nobel, lijsttrekker van de grootste partij.

Litjens kent de regio als zijn broekzak en is door zijn ervaring ook in Haarlemmermeer geen onbekende. Hij woont in De Kwakel, was van 2007 tot en met 2012 burgemeester van Aalsmeer en van 2014 tot en met 2018 wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam. Tussendoor deed hij als Tweede Kamerlid ervaring op in Den Haag.

Naar verwachting begint Litjens komende week met zijn klus. Uitgangspunt zijn daarbij de gesprekken die sinds de verkiezingen zijn gevoerd. Met 'de partijen die op basis van de eerdere partijstandpunten tot een logische nieuwe coalitie kunnen komen'.

VVD

De VVD was voor de verkiezingen de grootste partij in de gemeenteraad, en is dat nog steeds. De liberalen boekten zelfs een zetel winst (7). De VVD heeft het initiatief dus bij de vorming van een coalitie, maar met wie zou de partij het bestuur willen of kunnen vormen?