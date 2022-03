Oud kantoorpand verbouwd voor opvang 200 Oekraïners: "Project van alle Cruquianen"

Ze is, samen met Arjo den Breejen, eigenaar van het pand 'Polderstaete'. "Over twee weken komt hier een grote groep mensen, gevlucht voor de oorlog in Oekraïne", vertelt ze.

In het pand aan de Ringvaart zijn tientallen kamers ingericht om de Oekraïners op te vangen. Zij zitten momenteel nog in hotels in de gemeente, maar dit gebouw is bedoeld voor een iets meer structurele opvang.