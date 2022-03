Politie eindigt illegaal casino in meerdere panden in Amsterdam Nieuw-West

Het rechercheteam van de politie heeft op dinsdag aan het Adingerdorphof in Amsterdam Nieuw-West illegale gokpraktijken beëindigd. De recherche trof in meerdere panden aan het hofje casino-achtige activiteiten aan en hield twee personen aan.

De politie kwam het illegale casino op het spoor nadat er vanuit de buurt meerdere signalen waren binnen gekomen. Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerden de recherche een controle uit aan het hof.

Na de controle bleek dat in meerdere panden inderdaad sprake was van illegaal gokken. De politie heeft meerdere gokkasten, een geldbedrag en elektronica waar op gegokt kan worden in beslag genomen. Ook zijn er twee personen aangehouden.