Vechtsporter Manhoef heeft geen spijt na achtervolging: "Alles om mijn gezin te beschermen"

MMA-vechter en kickbokslegende Melvin Manhoef trof maandag bij thuiskomst drie jonge mannen in een auto die volgens hem een inbraak wilde plegen in zijn huis in Landsmeer. Na een achtervolging wist hij de auto met daarin de verdachten tot stilstand te brengen en konden ze opgepakt worden door de politie.

Volgens Manhoef waren de drie verdachten op zaterdag al rond zijn huis gespot door de buren. Toen hij op maandagochtend werd gewaarschuwd door een buurman dat de mannen weer voor het huis stonden, kwam hij oog in oog te staan met de drie mannen in een kleine Nissan Micra. Toen ze hem zagen keerden ze om en reden weg. Manhoef twijfelde geen moment en zette de achtervolging in.

Na de achtervolging wist Manhoef de verdachten klem te rijden bij een weiland en sloeg hij met zijn rechterhand de ruit van de auto, waar de verdachten nog in zaten, in. Manhoef: "Ja, ik sloeg dus door de ruit heen om die jongens uit de auto te halen." Nadat Manhoef de verdachten overmeesterd had, bleef hij wachten tot de politie kwam. "Die jongens dachten misschien dat ik ze alleen zou achtervolgen maar ik wilde ze echt hebben", zegt Manhoef. Aan de slag door de autoruit hield hij verwondingen over, zijn hand is opgezwollen en er zitten inmiddels vijf hechtingen in zijn hand.

Toen de verdachten op hun knieën zaten merkte Manhoef dat ze heel bang waren. "Ik hoop dat ze hier iets van leren zodat ze het niet nog een keer doen." Over de vraag of hij het nog een keer zou doen, twijfelt hij niet: "Ik zou alles doen om mijn familie te beschermen, dat is iets wat ik hoog in het vaandel heb. Mijn kinderen zijn mijn alles dan neem ik geen risico's."