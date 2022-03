Drie gewonden en twee aanhoudingen na geweld in Amstelveense speeltuin

De verdachten zijn een oudere man en een jongeman, zo is te zien op foto's van de politie-inzet.

Relationele sfeer

Volgens een politiewoordvoerder gaat het in ieder geval om 'een incident in de relationele sfeer'. Dat betekent dat verdachte(n) en slachtoffer(s) elkaar kennen. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de omgeving van het speeltuintje is nog onduidelijk.

De politie heeft een mes in beslag genomen.