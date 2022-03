Amsterdam doet geen aangifte tegen eigenaar boot Java-Eiland: "Er is niet gediscrimineerd"

De gemeente Amsterdam is niet van plan om aangifte te doen tegen de eigenaar van de boot bij het Java-eiland die alleen vrouwen, kinderen en 'etnische Oekraïners' wilde opvangen. Dat zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) in antwoord op vragen van DENK en BIJ1.

Groot Wassink zag dat anders. "U zegt, er is gediscrimineerd. Maar dat is volgens mij niet zo. Er is gezegd dat er in de toekomst mogelijk selectie zou plaatsvinden. Maar er niet gediscrimineerd. Dat was voor ons wel voldoende om de samenwerking te beëindigen."

Volgens hem staat het iedereen vrij om aangifte te doen. "Maar de meerwaarde van aangifte is zeer beperkt." Hij benadrukte wel dat de selectie 'op geen enkele manier voor ons acceptabel is'. "De welwillendheid om vluchtelingen op te vangen verschilt wel eens. In Amsterdam is daar geen sprake van. We vangen iedereen op, ongeacht waar je vandaan komt."