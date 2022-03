Voor het eerst stemmen hertellen in Heemstede: "We moeten alle twijfel wegnemen"

De eerste hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede ooit, vond vandaag plaats in het gemeentehuis. Naar aanleiding van de uitslag van vorige week vroeg lijsttrekker van Samen Sterk Heemstede Eric Geels een hertelling van de stemmen aan. Dit deed hij omdat hij twijfelde over de betrouwbaarheid van de uitslag en omdat hij met een verschil van 13 stemmen naast een restzetel greep.

De gemeenteraad besloot gisteravond unaniem tot een hertelling. Volgens burgemeester Astrid Nienhuis is het erg belangrijk dat dit is gebeurd. "Nu de vraag is gesteld of de uitslag van de verkiezingen wel klopt, is het zeer verstandig om alle twijfel weg te nemen en tot hertelling over te gaan."

Duidelijkheid

Geels was vanaf de start vanmorgen om 8.00 uur bij de hertelling aanwezig. "In de processen verbaal en de optelsommen heb ik verschillen gezien in het aantal stemmers. Dat was voor mij de reden om te vragen naar deze hertelling. Ook gezien het een close-call was met Heemsteeds Burger Belang, het scheelde maar 13 stemmen voor een restzetel."

Dat verschil was volgens hem zo klein dat er een hertelling plaats moest vinden. "Om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen."