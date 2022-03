Weesper bedrijf stuurt nieuwe werknemers eerst op vakantie: "Uitgerust aan de slag"

Het is in veel sectoren lastig om aan goed personeel te komen. Bedrijven doen dan ook net iets meer moeite om de vacatures gevuld te krijgen. Het Weesper bedrijf Solarclarity denkt een goede stunt gevonden te hebben: als je er aan de slag gaat, mag je voordat je begint eerst een weekje op vakantie.

"We hebben het sollicitatieproces net anders ingestoken", vertelt Renée Bruinsma van het bedrijf. "We hebben een campagne opgezet omdat we echt veel mensen zoeken, net als veel andere bedrijven."

Goed uitgerust aan de slag

Bij drie van de ongeveer twintig vacatures loopt op het moment een pilot. "Als je bij ons aan de bak gaat, sturen we je eerst op vakantie. We moesten iets meer doen om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. En dus doen we dit", vertelt ze. Het is niet alleen de promotie voor het bedrijf, ook voor medewerkers heeft het volgens Renée voordelen. "Je zorgt dat mensen uitgerust en vol energie aan de slag kunnen gaan."

Dat past volgens Bruinsma ook bij het bedrijf. "We willen niet dat geld de enige motivator is om bij ons te werken. We zetten ons echt in voor een gezonde werkomgeving, voldoende ruimte voor rust."

Het klinkt leuk en dat vinden potentiële medewerkers ook, zo blijkt. Het bedrijf zegt de afgelopen weken al veel reacties te hebben gehad, maar een echte 'match' met een nieuwe medewerker heeft het nog niet opgeleverd.

Duurzaam

Solarclarity is een zonne-energiebedrijf waar duurzaamheid volgens Bruinsma ook hoog in het vaandel staat, daarom wordt het in ieder geval geen vliegvakantie. "We zoeken een vakantie uit die echt bij de werknemer past, per trein of met een duurzame auto. En mensen hoeven er geen vakantiedagen voor op te nemen."

Het bedrijf groeit snel en heeft meestal een aantal vacatures open staan. "We merkten dat het lastig is om aan goede mensen te komen." Bruinsma verwacht de goede mensen wel te vinden voor die drie vacatures, en als het succesvol is, maken de andere vacatures ook kans op de vakantie. "We hopen gewoon leuke collega's te vinden. Dit moet helpen."