Tien marechaussees geschorst om discriminerende appjes

In een besloten werkgerelateerde WhatsApp-groep van een team marechaussees zijn 'ontoelaatbare berichten' verstuurd. Daarom heeft de Koninklijke Marechaussee de tien leden van de groep geschorst en is er een intern onderzoek gestart.

Het zou gaan om racistische en antisemitische berichten, meldt marechaussee-vakbond Marver. "Binnen de KMar is immers geen ruimte voor extremisme, in welke vorm dan ook. Het is goed dat bij signalen hiervan snel en adequaat wordt ingegrepen."

'Onacceptabel'

Het tiental is lid van team dat op luchthaven Schiphol werkt. De Koninklijke Marechaussee laat in een reactie weten 'dit soort uitlatingen en gedrag onacceptabel te vinden.'

"De Koninklijke Marechaussee is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. Iedereen is er verantwoordelijk voor een sociaal veilige werkomgeving. Dit betekent dat van marechaussees wordt verwacht dat zij professioneel, respectvol en integer met elkaar en anderen omgaan", luidt de reactie. De marechaussees wachten de uitkomst van het onderzoek thuis af.

Vakbond Marver waarschuwt voor 'voorbarige veroordeling van de mensen tegen wie het onderzoek zich richt'. "Pas na gedegen onderzoek kunnen conclusies worden getrokken en mensen indien nodig bestraft worden."