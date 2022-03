De Ezelman van de Beemster is overleden op 96-jarige leeftijd

Jo Laan, de Ezelman uit Zuidoostbeemster, is overleden. Hij is 96 geworden. Hij was een bekende Beemsterling die met zes en vroeger zelfs acht ezels voor zijn kar door de polder trok en daarmee veel bekijks trok. "Iedereen hier in de Beemster heeft vroeger wel eens een foto van Jo en zijn ezels gemaakt", zegt Geert Heikens van Binnendijks, het blad voor de Beemster.

Hij werd ook een Bekende Nederlander toen André van Duin hem thuis opzocht voor het programma Animal Crackers. Ook verscheen Jo in Van Zuks Dus en Man bijt Hond. Tot zijn einde heeft hij in zijn eigen huis kunnen wonen. "Dat zal hij heel fijn hebben gevonden", zegt Geert die hem de laatste jaren niet meer op straat zag. Jo's laatste ezels waren al elders ondergebracht.

Die ezels waren zijn lust en zijn leven. "Het zijn mijn kinderen", zei Jo desgevraagd. Zelf is hij nooit getrouwd geweest en woonde hij samen met zijn broer. Hij was er zo dol op dat de ezels gewoon in huis mochten komen. Een van hen, Jaap, kon met gemak de keukendeur openen en dan stonden in een mum van tijd drie of vier ezels elkaar te verdringen in de keuken. Wat vond Jo nou zo leuk aan ezels? Wilde de verslaggever weten. "Dat ze koppig zijn, net als ik", antwoordde hij.

Ezelmeisjes

Hij heeft in tientallen jaren er elf gehad die hij met naam en toenaam in één schilderij heeft vastgelegd. Zo bleven ze voor altijd bij hem. Hij was elke dag in de weer met zijn ezels in en achter zijn huis aan de Volgerweg; om ze te verzorgen en om ze te schilderen. Zijn hele huis hangt vol met ezels op hangertjes, lijsten en verwerkt in klokken.