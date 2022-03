Amsterdam NL V Oekraïense kinderen voetballen mee bij SDW in Amsterdam: "We gebruiken gebarentaal"

Bij voetbalclub Sterk door Wilskracht (SDW) in Amstedam trainen sinds kort Oekraïense kinderen mee met de jeugdteams. Bij de jongens onder tien zijn dit Tima en Adam. De club is ook een inzamelingsactie gestart zodat ieder Oekraïens kind - voetbalkleding of niet - mee kan voetballen.

De 10-jarige Tima en 11-jarige Adam trainen mee met het team JO-3. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne voor de oorlog met Rusland. Beide jongens voetbalden ook thuis in Oekraïne. Nu verblijven ze in het WOW hostel, op loopafstand van de club. Adam is blij dat hij mee kan trainen: “Ik vind voetbal heel erg leuk. Ik speel in de verdediging en ik hou ervan om mijn teamgenoten te helpen.”

Quote “Ik vind het heel erg leuk dat ze meetrainen omdat ik dan nieuwe vrienden kan maken" Adam Ayoub (Negen jaar)

De Amsterdamse kinderen zijn tevreden met hun nieuwe teamgenoten: “Ik vind het heel erg leuk dat ze meetrainen omdat ik dan nieuwe vrienden kan maken”, vertelt Adam Ayoub. Novell heeft al een nieuw trucje geleerd: “Ik kan niet heel hard rennen, maar zij leggen bijvoorbeeld die bal handiger neer en dan kan ik harder rennen.” Volgens trainer Badr Sadqi is het goed dat de kinderen mee kunnen doen: “Met de wetenschap wat er allemaal gebeurt in hun land en wat ze allemaal hebben meegemaakt is het goed dat ze meetrainen. Het blijven kids en bewegen is gewoon super goed. Daarnaast hebben ze een leuke tijd hier.” Bestuurslid Rene Kamerling is het met de trainer eens: “Het is heel belangrijk dat kinderen kunnen sporten en zo een uitlaatklep hebben. Ze zitten in het hostel met heel veel mensen in een ruimte, dus dan is het fijn om er af en toe even uit te kunnen en te sporten.” Gebarentaal De Oekraïense kinderen kunnen natuurlijk geen Nederlands verstaan. Maar volgens de Amsterdamse Novell is dat helemaal niet erg: “Niemand van ons kan goed Engels dus dan praten we met gebarentaal.” Ook Badr vindt de taalbarrière geen probleem: “Voor voetbal heb je eigenlijk geen taal nodig en mochten de Oekraïense kinderen het niet begrijpen, dan spreekt de oudere jongen, Adam, een beetje Engels.”

De club heeft ook een inzamelingsactie georganiseerd: “De meeste kinderen komen met weinig spullen hier aan, dus dan geven wij ze voetbalkleding en voetbalschoenen”, aldus Rene. Er is enorm veel ingeleverd op de club vertelt Rene: “We hebben wel zeventig paar schoenen binnen gekregen. We krijgen ook gewoon een Ajaxtenuetje van dit jaar.” Officieel lid Tima en Adam zijn inmiddels officieel lid van de club, en hebben afgelopen zaterdag meegedaan met de eerste wedstrijd van het team. Rene hoopt dat er meer inschrijvingen zullen komen. De 9-jarige Max hoopt dat Tima en Adam nog lang in het team blijven voetballen: “Ik hoop wel dat ze langer blijven want ze zijn goed en het is gewoon leuk om te voetballen met nieuwe spelers.”