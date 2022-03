Bijzondere buit in Enkhuizen: flessen drank, cola en drie opladers van fietsaccu's

Een oplettende bewoonster belde afgelopen maandagnacht, tegen 03.00 uur, de politie omdat ze iets verdachts zag. Een man zou in achtertuinen op het Onder Zeil in Enkhuizen rondsnuffelen.





Kort daarop hield de politie een man, die voldeed aan het signalement, in Enkhuizen-Noord aan. De fiets waarop de man reed, bleek gestolen te zijn. Ook had hij had opladers van fietsaccu’s bij zich en flessen drank en cola, waarna de man is aangehouden op verdenking van diefstal.





Woon je in Enkhuizen-Noord en mis je een oplader van een fietsaccu? Of is er een fles sterke drank of cola die nacht op mysterieuze wijze uit jouw achtertuin of tuinschuur verdwenen, dan hoort de politie dat graag.