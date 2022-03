Na 32 jaar neemt raadslid Frans Klut afscheid van gemeenteraad in Den Helder

Burgemeester Jan de Boer was ziek en kon er niet bij zijn, schrijft mediapartner Regio Noordkop. De koninklijke onderscheiding voor Klut en die voor zijn collega-raadslid Daniëlle Pater (Beter voor Den Helder) - gegeven als je twaalf jaar of langer in de raad zit - worden op een later moment alsnog uitgereikt. Overigens kregen, naast Pater en Klut, ook Sacha Houtveen (CDA) en Joke Vorstman (Beter voor Den Helder) de zilveren erepenning.

Veertien raadsleden keren in Den Helder niet terug in de gemeenteraad. Maar Klut zat er met 32 jaar verreweg het langst in. Hij is Helders recordhouder en, zoals waarnemend voorzitter Harmen Krul had berekend, dat record kan op z’n vroegst pas in 2046 worden verbroken. Klut bedankte griffie, pers en raad, maar vooral zijn vrouw, die al die jaren zonder morren hem terzijde stond. Hij verwachtte niet in een zwart gat te vallen, want er was nog genoeg te doen.

Landelijke record

Hoewel Klut hier een record heeft gevestigd, komt hij bij lange na niet in de buurt van het landelijke record: de 83-jarige Rinze Visser van de Nieuwe Communistische Partij Nederland zit al ruim 51 jaar in de gemeenteraad in, eerst, Lemsterland en daarna De Fryske Marren. Hij is deze maand herkozen en gaat hiermee zijn laatste termijn in, zo kondigde hij aan.