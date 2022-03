Regen, hagel en natte sneeuw op komst: "Even compleet winter"

"Koude lucht uit de poolstreek trekt via de Noordzee naar het zuiden. Aan het begin van de nacht krijgen we daardoor winterse buien met regen en mogelijk natte sneeuw. Ook kan het gaan hagelen", vertelt Visser op NH Radio.

Morgen begint de dag met veel bewolking en kleurt de provincie op sommige plekken mogelijk zelfs wit: "Er valt dan geregeld natte sneeuw. Als het wat intensiever sneeuwt, kan het plaatselijk even wit worden."

Winters

De temperatuur keldert volgens Visser tijdens de winterse buien: "Het wordt maximaal 5 graden. Tijdens een bui kan dat zelfs maximaal 1 graad zijn. Het is dan even compleet winter." Ook gaat het met name aan de kust stevig waaien.

Volgende week blijft het wisselvallig, maar gaat de temperatuur wel iets omhoog, belooft Visser.