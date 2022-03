Plofkraak in Duivendrecht, EOD en politie ter plaatse

Een pinautomaat aan de De Flinesstraat in Duivendrecht is vannacht opgeblazen. De politie en Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (eod) zijn aanwezig.

De plofkraak vond rond 3.30 uur plaats. "De knal was te horen in de Kinkerbuurt", laat een bewoner van Amsterdam-West weten. De politie heeft de omgeving afgezet. Op foto's die vanaf de parkeergarage gemaakt zijn is te zien dat de automaat totaal verwoest is.

Het is nog niet duidelijk of de dader(s) buit hebben gemaakt.