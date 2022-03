Blauw-Wit gaat door met hoofdcoaches Van Brenk en Van der Laan

Van der Laan en Van Brenk waren als duo bezig aan hun eerste seizoen bij Blauw-Wit. In de reguliere competitie van de Korfbal League eindigden de Amsterdammers uiteindelijk als vierde in de groep, waarna de ploeg veroordeeld was tot de degradatiepoule. Vorige week speelde Blauw-Wit zich definitief veilig en dus is de ploeg ook volgend seizoen actief in de Korfbal League.