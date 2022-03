Gemeente Amsterdam wil dat darkstore in Fagelstraat binnen twee weken sluit vanwege overlast

Dat het stadsdeel nog niets officieels kon doen, was omdat de zaak juridisch lastig was. "Darkstores waren een nieuw fenomeen, dus we hebben deze zaak juridisch goed moeten onderbouwen. Je kunt dit maar één keer doen, dus het heeft even geduurd voordat we deze zaak rond hadden."

De darkstore moet dicht vanwege de hoeveelheid klachten over overlast en omdat het magazijn tegen het bestemmingsplan ingaat. In december had het stadsdeel al een brief gestuurd naar het filiaal dat ze de deuren moesten sluiten. "We willen niet wachten op een centraal beleid vanuit de stad", liet een woordvoerder toen weten.

Maar nu de zaak rond is, moet wat het stadsdeel betreft de deuren van het filiaal binnen twee weken dicht. "Een darkstore past niet in een woonstraat als de Fagelstraat. Dat hebben ze de afgelopen tijd zelf bewezen", aldus stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst.

De buurt rond de darkstore heeft veel last van de werkzaamheden en de werknemers. Zo zou er worden geschreeuwd en staan er regelmatig vrachtwagens in de eenrichtingsstraat. Maandag werd er ook een stagiair van AT5 door Zapp-personeel belaagd die foto's maakte van het pand. Buurtbewoners waren dan ook erg blij met de actie van het stadsdeel tegen het flitsbezorgbedrijf.

De reacties op het nieuws dat de darkstore moet verdwijnen zijn dan ook positief. "Je hebt er 's nachts best wel last van", aldus een buurman. "Geen vrachtwagens meer om 7 uur 's ochtends. Dus dat is top." Ook een buurvrouw is blij: "Ik ben nu inmiddels wel blij dat het weggaat. Ook omdat er twee overvallen zijn geweest, dat is niet prettig, want we wonen er precies naast."

Twee overvallen

Het filiaal van Zapp werd in maart ook nog eens twee keer overvallen. Op 16 maart vielen vijf mannen het magazijn gewapend binnen. Acht dagen later, op 24 maart, werd de zaak door twee mannen met steekwapens opnieuw overvallen.

Zapp laat in een reactie aan AT5/NH Amsterdam weten dat het de spanningen tussen het bedrijf en de bewoners betreurt en ze spannen zich naar eigen zeggen in om de situatie te verbeteren. Ook geef het bedrijf aan dat ze de opgelegde sluiting via de media hebben moeten vernemen en graag met het stadsdeelbestuur in gesprek wil gaan, maar dat op meerdere verzoeken nog geen reactie is gekomen. Tot slot laat Zapp weten dat er tijd nodig is om alles te begrijpen. Of dat betekent dat ze de sluiting juridisch gaan aanvechten is niet duidelijk.