NL V Warja heeft van zijn idealen zijn werk gemaakt. Hij bouwt nu tiny houses.

Warja Nijdam is er van overtuigd dat we zuinig moeten zijn op moeder aarde en dat we er alles aan moeten doen om uitputting te voorkomen. Hij wil het niet alleen bij mooie woorden laten maar echt iets doen. Daarom woont hij in een zelfvoorzienend tiny house en gebruikt die ervaring om veel nieuwe minihuisjes te bouwen.

Hier woont tiny house bouwer Warja - nh/marcruyg

In een loods in Broek op Langedijk wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw tiny house dat aan de buitenkant betimmerd wordt met eikenhouten planken, gezaagd uit Utrechtse eikenbomen. De balken zijn van populieren uit de Haarlemmermeer en de tafel is gemaakt van een iep uit Velsen. Jarenlang maakte Warja alleen kasten en tafels op maat maar tegenwoordig bouwt hij ook het hele huis eromheen.

Quote voor het eerst was ik blij dat het geregend had, want dan had ik water om te wassen en douchen. warja nijdam

Je hoeft niet per se idealist te zijn om in een minihuisje te wonen, maar voor Warja is het wel belangrijk. Wonen in een tiny house doe je in de overtuiging dat je dichter bij de natuur woont en bij voorkeur helemaal zelfvoorzienend. En als het lange tijd niet regent dan zit je zonder water en kun je de was niet doen, en niet douchen.

tiny house bekleed met eikenhout uit Utrecht - nh/marcruyg

"Het mooie van een tiny house is dat het een maatpak is", aldus Warja. Het huis wordt op maat gemaakt van de bewoner, en als bouwer moet je samen met de toekomstige bewoner heel veel keuzes maken. Ieder hoekje van het bouwwerk wordt gebruikt maar dan nog past niet alles. Er is alleen ruimte voor de dingen die je belangrijk vind. Woningnood Met de explosief stijgende huizenprijzen wordt een eigen huis voor veel mensen onbereikbaar. Vooral voor starters is het bijna niet meer mogelijk. Een tiny house lijkt een mooi alternatief dat in ieder geval betaalbaar is. Maar dan moet je wel om kunnen gaan met een spartaanse levensstijl. Een ander probleem is de locatie. Een huisje op wielen kun je in theorie overal plaatsen maar dan moet de grondeigenaar daar wel toesteming voor geven. Hoewel gemeenten positief staan tegenover het idee, komen er in praktijk maar weinig standplaatsen bij. Tiny housedorpen Als bouwer houdt Warja zich niet bezig met dit probleem, maar als bewoner en woordvoerder van de tiny house gemeenschap ziet hij mogelijkheden op het boerenerf. Nu veel boeren noodgedwongen moeten stoppen, komt daar veel ruimte vrij. In Brabant ziet Warja dat boeren hun land verhuren aan tiny houses. Het levert hen een nieuw inkomen op en er ontstaan tegelijkertijd echte tiny house dorpen.

Warja oliet het interieur van het tiny house - nh/marcruyg

Ook Warja verdient inmiddels een aardige boterham met de bouw van tiny houses. Het aantal mensen dat graag in een minihuisje wil wonen, dicht bij de natuur wil zijn, en het milieu een warm hart toedraagt neemt nog steeds toe. En dat betekent dat de orderportefeuille van Warja goed gevuld is.