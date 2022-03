Busje van pakketbezorger Elshat volledig afgebrand: "Vandaag geen werk"

Pakketbezorger Elshat schrok zich te pletter toen hij vanmorgen bij zijn geparkeerde bus aankwam. Hij was van plan te gaan werken, maar zijn bus was compleet afgebrand.

De pakketbezorger had zijn busje gisteren geparkeerd aan de Nieuwe Meerpad in Sloten. "Toen was het nog helemaal netjes", zegt Elshat. "Alleen in de auto die naast mijn bus geparkeerd staat, zie ik allemaal kookspulletjes." Ook ziet de pakketbezorger dat de zijkant van zijn bus, die naast de auto staat, helemaal rood is. Hij denkt dan ook dat de brand bij de auto begonnen is en vervolgens is overgeslagen naar de bus.

"Ja, wel jammer. Het is de eerste keer en ik hoop dat de verzekering alles gaat regelen met mij." Wat Elshat ook is tegengevallen is dat de politie en brandweer hem niet informeerde over de brand. "Ik heb niets gehoord. Ik denk ook dat er niemand geweest is."

De politie laat weten dat er door de brand geen kenteken of chassisnummer te zien was. Om die reden was het ook onmogelijk op contact op te nemen met de eigenaar.

"Dan vandaag een dagje vrij, ja", zegt Elshat. "Helaas wel..."