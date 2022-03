Hoe ziet de Pride van de toekomst eruit? "Nu staan de witte homomannen vooraan"

Dat leidt tot een parade die te wit en te elitair is, stelt Tan. En bovendien niet inclusief, want nu vergemakkelijkt geld en macht de toegang. "Terwijl de Pride en de botenparade juist van óns zou moeten zijn, de hele gemeenschap. Niet alleen van de homomannen of de rijkere delen van de gemeenschap." Tan zou willen dat de botenparade meer zou lijken op de Pride Walk, de activistische mars door de stad die de week ervóór wordt gehouden. "De drempel om daaraan mee te doen is veel lager."

Vooral de botenparade, traditioneel het hoogtepunt van de Pride, is volgens de meesten aan herziening toe. "Zo'n boot is hartstikke duur," zegt Aynouk Tan van het initiatief Queer is not a Manifesto. "Dat gaat echt om duizenden euro's. Een bedrijf kan dat wel betalen, maar een actiegroep - bijvoorbeeld van een minderheidsbelangenorganisatie - niet. Hierdoor is de botenparade nu een podium voor groepen die al veel macht en geld hebben."

Na een afwezigheid van twee jaar is de verwachting dat de Pride dit jaar weer doorgaat. Dat betekent dat eind juli, begin augustus de stad weer in het teken staat van de regenbooggemeenschap. Met een Pride Walk, allerhande activiteiten en natuurlijk een botenparade. Een Pride zoals we die kennen dus.

"Kom erbij!"

Wil je verandering? Kom erbij en verbeter de Pride. Dat is de boodschap van Siep de Haan, die bij de eerste edities van de Pride in de jaren negentig en daarna nauw betrokken was bij de organisatie en de uitvoering. "In de begintijd was de botenparade maar twee letters, de H en de L: homo's en lesbiënnes. Gaandeweg is er steeds meer bijgekomen. Hartstikke mooi."

De laatste jaren ziet De Haan dat lhbt'ers uit minderheidsgroepen zich nadrukkelijk mengen in het gesprek over de Pride. "Prachtig, wat mij betreft. Onze gemeenschap is een diamant die moet schitteren van alle kanten."

Maar juist daarin schuilt een ander belangrijk pijnpunt van de criticasters. "De organisatie heeft enorm veel macht en is weinig toegankelijk voor buitenstaanders," zegt Tan. Liever zou zij zien dat de organisatie van de Pride komt te liggen bij een grote groep van organisaties, en niet meer bij één grote producent. "Of maak er een vereniging van, waarbij leden kunnen stemmen en inspraak hebben over de koers."