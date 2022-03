KZ moet Hoorn en Schenk missen in strijd om landstitel

Afgelopen weekend plaatste KZ zich voor de play-offs van de Korfbal League door DVO met 28-21 te verslaan. In de halve finale neemt de ploeg van coach Tim Bakker het nu op tegen Fortuna uit Delft. Zowel Lars Hoorn als Marjolijn Schenk zullen er in deze best-of-three series niet bij zijn.

Kniebanden

Beide spelers liggen lange tijd uit de roulatie met een knieblessure. Hoorn heeft een scheurtje in zijn kruisband en zal daarom dit seizoen niet meer in actie komen. Schenk raakte vorige week in het duel tegen PKC zwaar geblesseerd. De speelster uit Enkhuizen blijkt zowel haar enkel als haar kuitbeen te hebben gebroken en scheurde bovendien haar knieband af. Voor Schenk is de blessure extra vervelend omdat ze naast het slot van de competitie ook de aankomende World Games met het Nederlands team zal missen.

Aanstaande zaterdag is de eerste van drie wedstrijden tussen KZ en Fortuna. De Zaankanters gaan eerst op bezoek in Delft en ontvangen een week later de bezoekers in Topsportcentrum De Koog. Een eventueel beslissingduel vindt plaats op dinsdag 12 april in Delft.