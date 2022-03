Veertig vrijwilligers nodig voor jeugdzomerkamp in Schoorlse Duinen

Er zijn nog veertig vrijwilligers nodig om een zomerkamp in de Schoorlse duinen mogelijk te maken. Stichting Welzijn Bergen wil het kamp in de eerste week van de zomervakantie organiseren voor 200 kinderen, maar zonder begeleiding kan dat niet.

Jongerenwerker Mireille Otto plaatste daarom een oproep op Facebook die moet zorgen voor nieuwe aanwas, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

"We komen helaas nog veel vrijwilligers te kort. Doordat we door corona al twee jaar niet het traditionele vijfdaagse Zomerkamp hebben kunnen organiseren, hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van veel vaste vrijwilligers, zonder aangroei van nieuwe jonge enthousiastelingen."

'Tweehonderd open armen'

Het Zomerkamp Schoorl is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Zij doen een kleine week allerlei activiteiten: hutten bouwen, speurtochten, bedwingen stormbanen en spelen levend Stratego.

“Meld je aan, dan ontvangen we je met tweehonderd open armen’, schrijft Otto. Het kamp in het duingebied is gepland van 18 tot en met 22 juli.