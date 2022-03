NH Radio brengt live vredesboodschap vanuit het Hiltonbed van John en Yoko

Wereldvrede bevorderen; dat was op 25 maart 1969 het doel van John Lennon en Yoko Ono toen ze incheckten bij het Amsterdamse Hilton Hotel. 53 jaar later is dat doel nog steeds actueel. Om die reden treedt NH Radio-presentator Aart van Eldik tijdens het programma Spitstijd vanmiddag in de voetsporen van het duo. De uitzending is van 16.00 tot 16.30 uur live vanuit Hilton op zowel radio, het YouTube-kanaal en televisie te volgen.

John Lennon en Yoko Ono checkten in 1969 in bij het Amsterdamse Hilton Hotel, waar ze uiteindelijk zeven dagen lang verbleven in het bed van de presidentiële suite om een bijdrage leveren aan de wereldvrede. Het NH-radioprogramma 'Spitstijd' wordt voor deze bijzondere gelegenheid omgedoopt tot 'Spitstijd in bed'.

'Prachtige initiatieven'

Presentator Aart van Eldik zal tijdens deze uitzending verschillende gasten ontvangen; mensen die hun vredesboodschap met Aart willen delen. Er zullen onder andere verhalen over de hulpacties van Noord-Hollanders voor de vluchtelingen uit Oekraïne aan bod komen. En dat allemaal vanuit hetzelfde bed, waar de geschiedenis zich vandaag herhaalt, zullen mensen hun vredesboodschappen uitspreken.

"Vrede lijkt voor ons in Noord-Holland zo vanzelfsprekend, maar het drama in Oekraïne laat zien dat dit helaas niet zo is. Tegelijkertijd zie je in onze provincie prachtige initiatieven ontstaan om mensen in nood te helpen", aldus Aart van Eldik. "Vluchtelingen worden opgevangen in tuinhuizen. Er worden kinderfietsjes ingezameld en taallessen georganiseerd."