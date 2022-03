Melkmeisje van Rijksmuseum te zien in tijdelijk tentoonstelling van oude Hermitage

Het Rijksmuseum leent het melkmeisje uit aan de oude Hermitage. Het beroemde schilderij van Johannes Vermeer is een onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling, waarbij in totaal vijf kunstwerken achter elkaar te zien zullen zijn.

Het museumcomplex aan de Amstel, zoals de oude Hermitage zich nu noemt, maakte op 3 maart bekend dat ze de banden met het moedermuseum in Sint-Petersburg wilden verbreken. Dit besluit kwam ruim een week nadat de Russische president Putin Oekraïne binnenviel. Hierdoor was het museum grotendeels dicht en moest de pas geopende tentoonstelling Russische avant-garde hierdoor ook tijdig worden gesloten.

Onder de naam Dutch Heritage Amsterdam gaat de gesloten vleugel van de oude Hermitage weer open en komen ze met een zogeheten focustentoonstelling; een vijfdelige serie waarbij iedere keer een meesterwerk centraal staat. Het melkmeisje is de eerste van deze reeks en zal zes weken in de oude Hermitage te zien. Later zullen nog vier andere werken worden getoond.

'Deze helpende hand hadden we nodig'

"Dit is een fantastische en ontzettend genereuze geste. De deuren van onze vleugel gaan weer open. Dit was de helpende hand die we nodig hadden", zegt directeur Directeur Annabelle Birnie van de oude Hermitage. "Ik doe hierbij ook een oproep aan andere collega’s om het prachtige initiatief van het Rijksmuseum te volgen. We willen er een bijzondere serie van maken."

Hoofddirecteur Taco Dibbits van het Rijksmuseum laat weten: "Gezien de acute situatie die is ontstaan na de breuk met Rusland, vinden wij het vanzelfsprekend om ons collegamuseum te steunen. Daarom hebben we besloten om een van de topstukken van het Rijksmuseum, Het melkmeisje van Vermeer, uit te lenen."

Nieuwe programmering na de zomer

Deze focustentoonstelling is vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag 15 mei 2022 te zien voor publiek. Na de zomer komt het museum met een nieuwe programmering. De oude Hermitage is daarnaast bezig met de toekomst voor de lange termijn.