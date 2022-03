De Witte Grutto van de Mijzen is er weer

Al jaren loopt er in de polder Mijzen een bijna volledig witte grutto rond. Het is geen albino, want hij heeft geen rode ogen, maar opvallend is hij wel. De Witte is zojuist weer aangekomen vanuit zijn overwinteringsgebied in Afrika. Zal het hem dit jaar weer lukken om jongen groot te brengen?

In het groene gras is zo'n witte grutto natuurlijk super opvallend. De weidevogelbeschermers in de polder Mijzen hadden hem dan ook al snel in de gaten. In 2013 is hij voor het eerst gezien en toen bracht hij drie jongen groot.

Leucisme heet het verschijnsel waarbij haren of veren wit zijn omdat pigment daarin ontbreekt. Dat is anders dan albinisme waarbij geen melanine wordt aangemaakt waardoor er ook geen pigment zit in de huid of in de ogen die vaak rood zijn. De witte grutto is net weer anders. Hij heeft wel degelijk pigment in sommige veren, maar omdat de meeste veren wit of vrijwel wit zijn valt de vogel toch zo op als 'witte' grutto.

Tekst gaat verder.