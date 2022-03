Speelgoedbank sluit vanwege 'onveilige situatie': "Het is levensgevaarlijk"

De Zaanse speelgoed- en kinderkledingbank had gehoopt tot augustus in hun antikraakpand in Wormerveer te kunnen blijven, maar door al het bouwverkeer is dit niet meer verantwoord. Daarom heeft Joyce Jansen met pijn in haar hart de boel moeten sluiten. "Het raakt me wel", vertelt de Zaanse bedrukt.

Dat alles in een stroomversnelling is gekomen, komt door de bouwwerkzaamheden op het terrein waar de speelgoed- en kinderkledingbank van Joyce zit. "Ik kan openblijven tot ze echt gaan slopen", legt Joyce uit. Ze vervolgt: "Maar ze gooien nu de hele weg open en het is daar nu te gevaarlijk met shovels en vrachtwagens."

Laatste markt

Joyce is bang dat er iets met haar vrijwilligers of klanten gebeurt en daarom is de speelgoed- en kinderkledingbank per direct gesloten. "Aankomende zaterdag gaan we nog een markt houden." Vooral de winterspullen moeten dan weg: "We proberen dan een beetje uit te dunnen, zoals 5 stuks voor 1 euro." De spullen die over zijn, gaan in een opslagcontainer. "Ik hoop dat het past."

Het is een schrijnende situatie volgens Joyce, want 'steeds meer gezinnen begonnen ons te vinden'. Ze zag de afgelopen periode dat steeds meer mensen gebruik wilden maken van haar speelgoed- en kinderkledingbank. "Je hebt nu ook gezinnen die tweeverdieners zijn, maar door de hoge energiekosten zie je die nu ook hier."

Misgrijpen

Gemiddeld maakten zo'n 400 kinderen gebruik van het aanbod. Joyce: "De ouders voelen zich in het begin vaak bezwaard". Om de drempel laag te houden was er geen inkomenseis, iets wat bij de kledingbank Zaanstad wel verplicht is. Joyce: "Al die mensen gaan misgrijpen."

De Zaanse had gehoopt nog even in Wormerveer te kunnen blijven. Een nieuwe locatie vinden is voor haar een uitdaging. De speelgoed- en kinderkledingbank werkt namelijk met vrijwilligers en krijgt geen geld van sponsoren of subsidie. "Je probeert je hoofd boven water te houden", zegt Joyce. "Het is wel uitputtend. Mijn energie gaat er ook wel aan op, op dit moment."

