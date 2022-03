Hoofddorper houdt Chileens meisje (16) aan dat na inbraak met kluis over straat banjert

De politie spreekt van een 'alert' en 'kordaat' optreden van de Hoofddorper, die er wel in slaagde een derde verdachte aan te houden. Later bleek het om een 16-jarig meisje uit Chili te gaan, dat door de politie werd opgepakt.

Inbraak in woning

Na onderzoek bleek dat er die avond was ingebroken in een woning aan de Allagondahoeve. De politie is nog zoek naar twee mannelijke verdachten, die met de vrouw op inbrekerspad waren.

De politie vermoedt dat het drietal eerder door de wijk is gelopen en vraagt inwoners daarom camerabeelden te delen.