Vier locaties Den Helder aangewezen voor langere opvang Oekraïense vluchtelingen

Er zijn vier locaties in Den Helder aangewezen waar Oekraïense vluchtelingen langere tijd kunnen worden opgevangen. Het gaat om appartementencomplex Zuyderhorn aan de Drs. F. Bijlweg, om voormalig hotel Cape Horn aan de Zuidstraat, om de City Life Church aan de Annie Romein-Verschoorlaan en om de pastorie aan de Kerkgracht. Maar ook de andere gemeenten in de Noordkop zijn druk bezig de vluchtelingen een plek te bieden.

"In de genoemde locaties kunnen ongeveer 70 mensen worden gehuisvest", aldus de gemeente. "Dit betekent dat de capaciteit van de hotels vanaf half april weer beschikbaar is voor de opvang van mogelijk een nieuwe stroom vluchtelingen. De woonvoorzieningen zijn zodanig gekozen dat er geen concurrentie met andere woningzoekenden ontstaat."

In Den Helder worden, zoals nu al het geval is, de vluchtelingen in eerste instantie opgevangen in hotels. Maar daar kunnen ze niet blijven, zo zegt de gemeente Den Helder. Er zijn daarom vier locaties aangewezen waar de Oekraïense vluchtelingen daarna naartoe kunnen. In de eerste helft van april moeten ze op deze plekken terechtkunnen.

De gemeente vervolgt: "Ondertussen gaan wij verder met het klaar zetten van woonruimte zodat we capaciteit hebben om de hotelopvang verder te verminderen. Ook willen we particulier opgevangen vluchtelingen een plek kunnen bieden indien de gastgezinnen of de vluchtelingen daar om redenen de voorkeur aan geven."

Er zijn inmiddels 170 Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in Den Helder, 95 ervan zitten in hotels en 75 zitten bij gastgezinnen. Den Helder verwacht in de eerste fase 180 vluchtelingen op te vangen, zo meldt de gemeente aan omwonenden.

Zorgcentrum

Ook in Hollands Kroon zijn nu zo'n 170 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De gemeente geeft aan dat deze mensen worden opgevangen in grootschaliger opvang en dat er voldoende opvang is. In een brief aan omwonenden in is te lezen dat voor opvang op de lange termijn onder andere aan zorgcentrum Molenweid in Wieringerwaard wordt gedacht. In de Molenweid wonen nu ouderen die straks gaan verhuizen naar nieuwbouw in Hippolytushoef.

'Het pand komt begin juni leeg te staan. Daarom voeren we gesprekken met Woonzorggroep Samen om te kijken of deze locatie vanaf dat moment gebruikt kan worden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mocht dit doorgaan, dan worden er waarschijnlijk vanaf de zomer mensen geplaatst', zo schrijft de gemeente in de bewuste brief.

Hoe lang de locatie wordt gebruikt als tijdelijke opvang is nog niet bekend. De gemeente geeft aan te denken aan een periode van minimaal een tot twee jaar.