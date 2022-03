Oorlog verenigt Noord-Hollanders: "Inzamelingsacties zijn rituelen, daar krijg je gezamenlijke energie van"

Blauwgele vlaggen voor de ramen, benefietconcerten en overvolle inzamelpunten met spullen voor Oekraïners. De oorlog in Oekraïne brengt Noord-Hollanders afgelopen maand samen. Er is medeleven met de slachtoffers, maar volgens cultuursocioloog Bo Paulle van de Universiteit van Amsterdam (UvA), speelt gedeelde angst ook een grote rol.

Paulle: "De dreiging van oorlog en nucleaire wapens raakt iedereen, arm, rijk, hoog en laagopgeleid. Het wij-gevoel wordt versterkt en de interne conflicten raken op de achtergrond, want er is een gezamenlijke vijand."

Kenmerkend voor de saamhorigheid in de aandacht en acties rondom Oekraïne zijn rituelen. "Met elkaar praten, filmpjes doorsturen, spullen inzamelen ... het zijn rituelen. We kijken naar hetzelfde punt, Oekraïne, en hier krijgen we een gedeelde emotionele energie van. Die rituelen die we uitvoeren worden nu heel groot, omdat we alles massaal delen via sociale media."

Rituelen voor saamhorigheid

Volgens Paulle kun je door succesvolle rituelen, die veel aandacht krijgen en energie opwekken, saamhorigheid verwachten. Dat saamhorige gevoel verschilt onderling, maar bestaat volgens Paulle veelal uit angst, rechtvaardige verontwaardiging en een moreel 'jij deugt niet' gevoel naar Poetin. Een groot deel is ook simpelweg medelijden. "Je ziet 'gewone' mensen lijden, ze hebben geen wc's of eten, je kunt je goed in ze verplaatsen."

