Wat gebeurt er allemaal op de Afsluitdijk? Zes webcams geven je een kijkje bij werkzaamheden

Er zijn zes webcams geplaatst die op verschillende delen van de dijk een kijkje geven op de bouwplaatsen. "We ontvangen veel aanvragen voor bezoeken aan ons werk, maar het bouwterrein is smal en langgerekt en lastig te bereiken en te bezoeken", is te lezen op de site van de Afsluitdijk. Daarom zijn de webcams geplaatst om geïnteresseerden een kijkje in de keuken te geven.

En dat begint al in Den Oever, waar ter hoogte van de Stevinschutsluizen een keersluis wordt aangelegd. Een andere webcam staat gericht op de werkzaamheden die ter hoogte van Kornwerderzand worden uitgevoerd. Ook hier wordt een keersluis aangelegd. Op de webcam is te zien dat meerdere hijskranen bezig zijn.

