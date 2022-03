De Peiling: het WK in Qatar moet verplaatst worden

Deze winter is het WK voetbal in Qatar. Een omstreden WK omdat volgens The Guardian bij de aanleg van de stadions duizenden gastarbeiders zijn overleden. Toch gaat het gewoon door. Vanochtend is door onder meer Freek de Jonge een petitie aangeboden aan de KNVB met de oproep het evenement te verplaatsen, zodat het toernooi onder betere omstandigheden plaats kan vinden.

De petitie om het WK voetbal over een paar maanden in Qatar te voorkomen, is vanochtend aangeboden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Cabaretier Freek de Jonge en sporthistoricus Jurryt van de Vooren waren daarbij aanwezig en hebben zich met voetbalblad Panenka en andere fanatiekelingen verenigd in het Comité Cancel Qatar 2022.

Zij hopen dat de KNVB, die deze week naar Qatar afreist voor de loting van het WK, zich gaat uitspreken over de verplaatsing van het evenement. Het verzoekschrift is in ontvangst genomen door Marianne van Leeuwen, directeur van de KNVB.

Duizenden arbeiders overleden

De stelselmatige schending van mensenrechten van arbeiders is het voornaamste argument van het comité tegen het WK in Qatar. Arbeidsmigranten, vooral uit Zuid-Oost Azië, werken sinds 2010 in slechte omstandigheden aan meerdere stadions. Volgens The Guardian zijn er ruim 6500 buitenlandse arbeiders overleden. Veelal zonder ziekteverschijnselen, mogelijk door uitputting.

Er wordt nu dus gevraagd middels de petitie om de complete verplaatsing van dit WK, zodat het toernooi onder betere omstandigheden plaats kan vinden. Naast Comité Cancel Qatar 2022 spreken ook anderen zich uit over de locatie van het voetbaltoernooi. Bondscoach Louis Van Gaal gaf vorige week al aan het WK in Qatar belachelijk te vinden en ook Harry Kane, de aanvoerder van Engeland, sprak zich dit weekend uit.

Hoe denk jij erover, moet het WK in Qatar worden verplaatst?