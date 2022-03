Speciaal optreden van Willeke Alberti voor oefenduel Nederland-Duitsland

"Het is zo leuk! We gaan het zingen voor vijfhonderd mensen van FC Mooiste Contact", zegt Willeke Alberti op NH Radio. "Dat is een nieuwe stichting van de KNVB. Zij helpen mensen die heel eenzaam zijn geweest. Ik vind het zo'n mooi intiatief om de mensen weer bij elkaar te krijgen."

Alberti hoopt dat iedereen in de Johan Cruijff Arena vanavond uit volle borst meezingt met haar klassieker uit 1987. "Ik sta tussen die vijfhonderd mensen, samen met Diggy Dex. Dan hopen we natuurlijk dat het hele stadion mee gaat zingen. Dat verbindt natuurlijk toch. En de wedstrijden van Oranje ook." Na afloop van het optreden mag de groep de wedstrijd van Oranje in de Johan Cruijff Arena ook volgen.

Meer om ons heen kijken

Alberti voelt zich vereerd dat ze gevraagd is voor dit bijzondere optreden, zegt ze tegen NH Radio. "Het is voor mij echt een hele grote eer. We moeten ook veel meer om ons heen kijken, naar wie het moeilijk heeft. Die gaan we helpen, die moeten we helpen!"

De aftrap van de wedstrijd tegen Duitsland is vanavond om 20:45.