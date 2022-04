Pim en Luuk Ditmar gaan door in De Goorn en zijn overrompeld door hulp na brand

Een grote brand in Hem legden vorige week het bedrijf Gebroeders Ditmar, het levenswerk van Pim en Luuk Ditmar, volledig in puin. Ze zijn geraakt door de hulp die van alle kanten wordt geboden. Zo kunnen ze vanaf volgende week een doorstart maken, in een pand in De Goorn. En dan is er ook nog de doneeractie, die al 13 duizend euro opbracht. "Er zijn klanten die zomaar 500 euro overmaken. Heel bijzonder."

De brand werd even na middernacht ontdekt. Meerdere ontploffingen waren te horen in de omgeving. De uitslaande brand legde een bouwbedrijf en drie autobedrijven volledig in puin, waaronder die van Pim en Luuk. Wegens een 'grote voorliefde' voor Volvo's begonnen de broers in 2016 een autogarage aan de Zuiderkoggeweg in Hem.

Er is veel gebeurd in een week tijd. Hoewel het verdriet overheerst bij Pim Ditmar uit Hoorn, is er ook wilskracht om door te gaan. "Het doet heel erg zeer dat alles weg is. Maar gelukkig kunnen we voorlopig op een andere plek terecht, in De Goorn. Daar zijn we heel blij mee. We willen graag terug naar Hem, maar daar was op korte termijn geen geschikte ruimte beschikbaar."

Beste van maken

Het is de bedoeling dat Pim en Luuk komende dinsdag weer 'draaien'. "We hebben gereedschap en een apparaat om banden te balanceren kunnen kopen, waarbij we geholpen zijn met een betalingsregeling. Het zal in het begin nog even behelpen zijn, maar we gaan er het beste van maken."

In het hoofd van Ditmar is het een mengelmoes van verschillende van gevoelens en emoties. "Het ene moment kijk je gedwongen achteruit, omdat je bezig bent met de schade en verzekering. Een ander moment kijk je weer vooruit en ben je met de herstart bezig. Dat is nogal dubbel."