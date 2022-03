Weer minder metro's op lijn 51

Reizigers die in metro 51 willen stappen moesten vanmorgen rekening houden met vertraging. Er reden minder metrostellen.

Het GVB meldde dat het ging om maximaal tien minuten vertraging, maar een reiziger liet al aan AT5 weten dat hij vanochtend zeker een halfuur deed over een stukje van tien minuten. Volgens een woordvoerder van het GVB was er sprake van een kapotte wissel en moest er daarnaast een metrostel weggehaald worden vanwege een defect. Inmiddels rijden de metro's weer volgens dienstregeling.

Gisteren reden er ook al minder metro's op onder andere lijn 51. Toen was er na werkzaamheden bij de Spaklerweg iets blijven smeulen waardoor er rookontwikkeling ontstond. "Dan moeten we het veiligheidsprotocol volgen en kan het ook zijn dat er een metro uitvalt", zegt de woordvoerder.

Beide dagen was er volgens het GVB geen link met het nieuwe metrobeveiligingsysteem, dat eerder voor een groot aantal storingen zorgde. Vorige week liet het GVB nog in een persbericht weten dat dat systeem de laatste maanden 'steeds stabieler' is.

Er wordt nu vaak met kortere metrostellen gereden omdat er dan minder problemen met het metrobeveilgingssysteem zijn. Omdat het drukker is wil het vervoerbedrijf stap voor stap grotere metro's inzetten. Dat zou wel tot nieuwe storingen kunnen leiden.