Hennepplantage aangetroffen bij brand Waarderpolder, verdachte aangehouden

In de loods aan de Izaak Enschedeweg waar gisteren urenlang een brand woedde , is een hennepkwekerij aangetroffen. De politie heeft een 41-jarige Haarlemmer aangehouden.

De Haarlemmer meldde zich maandagmiddag zelf bij het politiebureau in Haarlem. Daar is hij direct aangehouden en ingesloten. Op dat moment was de brandweer nog steeds druk bezig om het vuur in de loods te bestrijden.

De stalen dakopbouw was zo goed afgesloten, dat het vuur moeilijk was uit te doven. Vanaf 10.00 uur tot halverwege de middag was daarom een enorme rookpluim boven de Waarderpolder te zien én ook te ruiken in de wijde omgeving.