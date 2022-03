Terrasbezoekers kunnen hart ophalen: terrassen Gooise Meren blijven groter

Wie van een terrasje pakken houdt, heeft voorlopig meer keus in Gooise Meren. De gemeente staat verruiming van de terassen, zoals besloten is in coronatijd, nog een aantal jaar extra toe. Hoe omringende gemeenten hiermee omgaan, is nog niet duidelijk, al moet een antwoord hierop snel komen.

Tom Loman

Tijdens de coronacrisis stonden veel gemeenten toe dat horecaondernemers hun terras mochten uitbreiden. Door die extra tafels en stoelen in de buitenlucht konden zij de afgelopen twee jaar meer omzet draaien, nadat de kroegen een eetgelegenheden maandenlang verplicht dicht moesten. Nu de coronamaatregelen helemaal van de baan zijn, nemen de gemeenten de verruiming van de terrassen weer onder de loep: gaan we ermee door of gaat alles weer terug zoals dat voor corona was? Iedere plaats maakt hierin een eigen afweging wat betekent dat het terrasbeleid per gemeente verschilt. Onderzoek In Gooise Meren is de verruiming verlengd tot en met 2024. De basis voor dit besluit is een onderzoek dat bureau Moventem heeft uitgevoerd. De meerderheid van de horecaondernemers, inwoners en andere ondernemers geeft aan dat zij de grotere terrassen fijn vinden. Zo zorgt het volgens het rapport onder meer voor een betere sfeer en beleving, sociale cohesie en ontmoeting met buiten een gevoel van veiligheid met minder kans op een coronabesmetting. Daar staan enkele kritische geluiden tegenover zoals, de verminderde bereikbaarheid, het geluid, het achtergelaten afval, de (verkeers)veiligheid en het parkeren van auto's en fietsen. Tekst gaat hieronder verder.

Lees ook Gooi Bussumse straat dicht voor auto's om terrassen straks ruim baan te geven

Al met al hebben de positieve ervaringen van de ruimere terrassen de overhand. "Over de gehele linie biedt het onderzoek voldoende aanleiding om de tijdelijke terrasverruimingen voort te zetten voor de duur van drie jaar", laat Gooise Meren weten. Geen formaliteit Horecaondernemers moeten nu wel weer een vergunningaanvraag indienen. Daarbij merkt de gemeente op dat het geen formaliteit is dat die vergunning dan ook verstrekt wordt. Gooise Meren beoordeelt iedere aanvraag apart en kijkt dan vooral of voordelen van de ondernemer opwegen tegen het algemeen belang. Zo moet het ruimere terras niet voor onveilige verkeerssituaties zorgen, aldus het gegeven voorbeeld. Gooise Meren loopt met dit besluit voor op bijvoorbeeld Hilversum en Huizen, waar de colleges de afgelopen twee jaar ook hebben ingestemd met ruimere terrassen, zodat de bezoekers minstens op anderhalve meter van elkaar konden zitten en de horeca toch aan extra inkomsten kon komen. Witte rook In Huizen is vorig jaar nog bepaald de verruiming te verlengen tot en met maart. Vrijdag is het 1 april dus lijkt een nieuw besluit eraan te komen. Volgende week wordt er witte rook verwacht over dit onderwerp in Hilversum. De vraag die in beide Gooise plaatsen voorligt, is langer doorgaan of weer terug naar de pre-coronasituatie.