Koninklijke onderscheiding voor 'beste debater' bij afscheid raad Laren

Als dank voor zijn jarenlange politieke werk heeft Laarder Nico Wegter een koninklijke onderscheiding gekregen. Het vertrekkende raadslid kreeg dat lintje gisteravond opgespeld. "Zijn bijdrage is niet onopgemerkt gebleven", zo klonk het.

Niet burgemeester Nanning Mol maar locoburgemeester Peter Calis mocht Wegter de versierselen maandagavond tijdens de bijzondere raadsvergadering opspelden. Sinds gisteren is hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Laarder zat twaalf jaar onafgebroken in de lokale politiek en was naast raadslid ook fractievoorzitter van D66. Volgens Mol, die Wegter toesprak en de andere vertrekkende raadsleden via een videoverbinding, heeft de Democraat zich altijd met volle overtuiging ingezet voor Laren.

Kwetsbare financiën

"Hij liet geen kans onbenut om zijn trots op Laren, zoals het zwembad, Singer of het Brinkhuis kenbaar te maken. Tegelijkertijd uitte Nico ook zijn zorgen over de toekomst van ons dorp, onze kwetsbare financiën en hij was niet bang om controversiële oplossingen te verdedigen", merkte de burgemeester op.

Daarnaast roemde Mol Wegter als een man van het woord'een bekwaam spreker. “Razendsnel ontleedde hij de woorden van collega-raadsleden waarna hij vervolgens vlijmscherp reageerde. Nico was een van onze beste debaters,” aldus de burgemeester.

Ook buiten de raadszaal zet Wegter zich in voor Laren en de medemens. Momenteel is hij eveneens betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.